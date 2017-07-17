Понад 15 000 гостей зібрав фестиваль у Славську
17.07.2017 | Новини
Цими вихідними на Львівщині відсвятккували День Славська. Відтак, у селищі Славське Сколівського району відбувся уже VI фестиваль, який зібрав десятки відомих українських виконавців.
Про це інформує Lviv.tv .
Цього року фестиваль відвідали понад 15 тисяч осіб.
Серед гостей фестивалю: група АНТИТІЛА, співаки Ірина Федишин, IvanNavi, Роман Скорпіон, М’ята, SonyaKay, а також Rock-H, NaVsi 100, PatsykyzFraneka та інші.
Як і кожного року, відвідувачів фестивалю частували традиційними стравами та напоями.