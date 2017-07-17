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Понад 15 000 гостей зібрав фестиваль у Славську

17.07.2017 | Новини

Цими вихідними на Львівщині відсвятккували День Славська. Відтак, у селищі Славське Сколівського району відбувся уже VI фестиваль, який зібрав десятки відомих українських виконавців.

Про це інформує Lviv.tv .

Цього року  фестиваль відвідали понад 15 тисяч осіб.

Серед гостей фестивалю: група АНТИТІЛА, співаки Ірина Федишин, IvanNavi, Роман Скорпіон, М’ята, SonyaKay, а також Rock-H, NaVsi 100, PatsykyzFraneka та інші.

Як і кожного року, відвідувачів фестивалю частували традиційними стравами та напоями.

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