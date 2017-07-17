17 компаній готові впроваджувати е-квиток у Львові
Сьогодні, 17 липня, на засіданні Тендерного комітету ЛКП «Львівавтодор» відбулося розкриття документацій учасників попередньої кваліфікації тендерного процесу щодо впровадження електронного квитка у Львові. Перевіряли наявність документів і ухвалювали рішення про допуск учасників до попередньої кваліфікації проекту автоматизована система оплати проїзду.
Про це інформує Львiвська Газета.
До Львова приїхали 17 компаній, які надали документи для участі в попередній кваліфікації. Ще одна компанія, 18-та, не змогла подати свою заявку у паперовому вигляді і приїхати до Львова – її заявку розглядатимуть цими днями.
До слова, попередньо зацікавленість у впровадженні автоматизованої системи оплати проїзду у Львові усього висловила 51 компанія, усім їм було надано перелік документів з вимогами для участі в тендерному процесі.
Зазначимо, що у Вінниці у першому етапі тендерного процесу взяли участь 15 компаній. Велика кількість учасників у Львові свідчить про велике зацікавлення провадженні у Львові електронного квитка. Зазначимо, що чим більша кількість заявлених учасників, тим більша ймовірність вибрати конкурентну вартість технічного впровадження автоматизованої системи оплати проїзду.
Нагадаємо, у квітні 2017 року Львівська міська рада та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали Договір гарантії в рамках реалізації проекту впровадження автоматичної системи оплати проїзду в місті Львові (електронного квитка). Договір підписали міський голова Львова Андрій Садовий та директор ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер.
Під час реалізації проекту передбачено здійснити оснащення громадського транспорту міста засобами автоматизованого прийому та обробки платежів, розбудувати мережу продажу та поповнення засобів оплати проїзду, розгорнути центри обслуговування користувачів, побудувати системи центрального офісу, здійснити інтеграцію з транспортними системами міста.
Система електронного квитка у Львові називатиметься “Леокарт”. За цей варіант проголосували 37,2% львів’ян, що взяли участь у цільовому опитуванні на сайті Львівської міської ради. Опитування тривало з 21 до 28 лютого. У ньому взяли участь 6756 осіб.львів’яни. Автором назви є Андрій Карп’як.
Як і коли працюватиме е-квиток у Львові, читайте тут.