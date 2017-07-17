Львів’ян запрошують на музичний велопробіг Pride Sziget Trip
Велопробіг на легендарний фестиваль Sziget стартує зі Львова 3 серпня.
Інформує Tvoemisto.tv.
3 серпня зі Львова стартує перший в Україні музичний веломарафон Pride Sziget Trip, інформує прес-служба Sziget Festival Україна.
Для того, щоб узяти в ньому участь, необхідно заповнити онлайн-форму реєстрації. Абонементи на сам фестиваль Sziget, що відбувається в Будапешті, доступні на сайті.
Велопробіг має на меті дістатися до фестивалю в перший його день – 9 серпня.
«В Україні велокультура стрімко набирає популярність, але люди бояться вирушати у велоподорожі, хоча це обіцяє набагато більше вражень, ніж лежання на пляжі. Різні велопробіги і навіть велодні існують, а ось так, щоб поєднати це з якоюсь музичною подією, – не чув», – розповідає організатор веломарафону Юрій Саприкін.
Загальна довжина дистанції – 700 км. Організатори говорять, що для велопробігу обрали маршрут, який не пропонують туристичні фірми.
По дорозі на фестиваль колона велосипедистів завітає в Стрий, подолає гірський перевал, переночує в Міжгір’ї, зупиниться в Хусті та угорських містечках Ньїредьгаза й Егер. Також на шляху учасників пробігу будуть національний парк Бюкк з печерами і термальними джерелами та виноробний Токай.