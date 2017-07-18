Виставка робіт Густава Клімта стартувала в Одесі
В Одесі триває виставка робіт відомого художника Густава Клімта. Одеса уже прославилася виставками світових майстрів живопису. Так минулого року в одеському музеї представили винаходи Леонарда да Вінчі, побачити які приїздила значна частина українців.
Інформує Ukraine Art News.
Проходячи, залами можна побачити спочатку ранні роботи художника, які є менш відомими, а уже потім розміщені всесвітньо відомі шедеври майстра – “Поцілунок”, “Три віки жінки”, «Емілія Флєге», «Портрет Аделі Блох-Бауер» та інші.
У першому залі представлені пейзажі Клімта, які поєднуються з оголеними фігурами. Тут розміщені такі відомі картини, як : “Макове поле”, “Соняшник”, “Грушеві дерева” та інші. У всіх виставкових залах лунає музика, в залежності від різних залів картин вона може змінюватися.
Так у першому залі лунає невимушена музика, а уже у другому залі, де зображені картини «Подруги», «Юдіта з головою Олоферна» та “Немовля (Колискова)”, музика стає більш напруженою.
Картини третього залу майже повністю знаходяться у темряві. Саме там перед глядачами відкривається справжні шедеври Клімта. Також на виставці можна переглянути біографічний фільм про Густава Клімта та дізнатися більше про особливості його стилю.
Експозиція складається з 54 картин-репродукцій великого майстра. Кожна з робіт супроводжується записами щодо місця знаходження оригіналу, а також описом самої репродукції.
Виставка триватиме до початку вересня.