Сьогодні збірна України стартуватиме на 23-х літніх Дефлімпійських іграх
Вже сьогодні в турецькому місті Самсун розпочнуться змагання 23-х в історії Дефлімпійських ігор – головного турніру чотириріччя серед паралімпійців.
Повідомляє УНН .
У головних змаганнях чотириріччя, котрі триватимуть до 30 липня, візьмуть участь майже 5 тисяч нечуючих спортсменів та спортсменів з порушеннями слуху із 109 країн світу.
Дефлімпіада-2017 буде представлена 21 видом спорту, в тому числі 16 індивідуальними та 5 командними видами спорту.
На ХХІІІ літніх Дефлімпійських іграх 2017 р. в турецькому місті Самсун Україну представлятимуть спортсмени від 21-го регіону України.
Згідно наказу, підписаного Міністерством молоді та спорту України за погодженням президента Національного комітету спорту інвалідів України В.М. Сушкевича, до складу національної збірної команди України для участі в Дефлімпійських іграх-2017 увійшли спортсмени з наступних видів спорту:
- бадмінтон – 7 спортсменів;
- баскетбол (жінки) – 10 спортсменок;
- баскетбол (чоловіки) – 12 спортсменів;
- боротьба – 14 спортсменів;
- боулінг (чоловіки) – 6 спортсменів;
- боулінг (жінки) – 6 спортсменок;
- волейбол (жінки) – 12 спортсменок;
- волейбол (чоловіки) – 12 спортсменів;
- дзюдо – 17 спортсменів;
- карате – 13 спортсменів;
- легка атлетика – 24 спортсмена;
- теніс настільний – 8 спортсменів;
- плавання – 19 спортсменів;
- пляжний волейбол (чоловіки) – 4 спортсмена;
- пляжний волейбол (жінки) – 4 спортсменки;
- спортивне орієнтування – 8 спортсменів;
- стрільба кульова – 11 спортсменів;
- тхеквондо – 11 спортсменів;
- футбол – 20 спортсменів.
Варто зазначити, що загалом до складу національної дефлімпійської збірної команди увійшло 218 спортсменів.
Додамо, що дефлімпійська збірна команда України (разом із тренерським складом та штабом) вперше за дефлімпійську історію України буде найбільш чисельною – 289 осіб.