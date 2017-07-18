Сестри Музичук зіграють у шахи з воїнами АТО
18.07.2017 | Анонси
Провідні шахісти України – міжнародні гросмейстери Олександр Белявський та сестри Анна та Марія Музичук – зіграють у шахи з воїнами АТО із Львівщини. Відомі шахісти одночасно зіграють на 33 столах.
Про це повідомляє Вголос.
Сеанс одночасної гри відбудеться у четвер, 20 липня, у сквері навпроти будівлі Львівської обласної ради (м. Львів, вул. В. Винниченка, 18). Початок о 18:00 год.
Захід відбудеться з нагоди відзначення Дня шахів в Україні.