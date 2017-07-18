Wizz Air хоче літати за скасованими львівськими маршрутами Ryanair
Про це інформує Укрінформ .
“Основний конкурент Ryanair – Wizz Air. Коли Ryanair оголосила про те, що виходить з переговорів, авіакомпанія Wizz Air поцікавилася, чи зможуть вони стати на ті рейси, які планувала відкрити Ryanair з аеропорту Львів. До речі, Ryanair ми дали такі ж умови, як і Wizz Air”, – розповіла Романовська.
Водночас, за словами очільниці летовища, жодна авіакомпанія не згенерує такого пасажиропотоку, як Ryanair. Зокрема, у разі початку польотів, аеропорт отримає близько 10 млн грн прибутку.
“Це неправда, що співпраця з нею – збиткова для нашого аеропорту. Якщо Ryanair прийде в аеропорт Львів як планувалося, то до кінця цього року на авіаційному обслуговуванні цієї авіакомпанії аеропорт заробить близько 8 млн грн, на неавіаційній – не менше 2 млн грн”, – резюмує Романовська.
Компанія Ryanair скасувала українські рейси зі Львова та Києва через невиконання керівництвом аеропорту “Бориспіль” умов договору, підписаного у Мінінфраструктури у березні.
Як повідомляв Укрінформ, у квітні 2018 року європейський лоукост-перевізник Wizz Air запускає два нові напрямки до Лісабона і Таллінна зі столичного аеропорту “Київ” (Жуляни).