У Львовi реставрують один iз найстарiших храмiв мiста
Джерела свiдчать, що храм святого Миколая, що на вулицi Богдана Хмельницького, 28, у 1300 роцi був уже збудований. Тож недарма його називають iсторичною цiннiстю. Однак щоб пам’ятка не зруйнувалася, її довелося ремонтувати.
Про це інформує LvNews.
“У найгiршому станi був дах: бляха давно поржавiла i прогнила, даховi конструкцiї теж прогнили. Один iз хрестiв ледь тримався. Їх уже вiдреставрували. Наразi два з трьох хрестiв встановленi, – розповiдає газеті Експрес Лiлiя Онищенко, начальник управлiння охорони iсторичного середовища Львiвської мiськради. – Тепер триває замiна даху, який протiкав, реставрацiя вiкон, куполiв.
Основне наше завдання – вiдвести воду вiд стiн, завести її в дощову каналiзацiю, а з боку гори зробити дренаж та побудувати пiдпiрну стiну, щоб вода не пiдмивала фундамент. На територiї проводили археологiчнi розкопки, пiд час яких знайшли давнi поховання та цвинтар. Тому буде вiдновлено благоустрiй територiї”.
Уже виконано понад п’ятдесят вiдсоткiв запланованих реставрацiйних робiт. Закiнчити планують до кiнця року. На реставрацiю церкви видiлено 3,5 мiльйона гривень. Вартiсть лише проектно-кошторисної документацiї – понад 128 тисяч гривень. Крiм того, 90 тисяч гривень видiлили спонсори. Їх витратять на позолоту хрестiв. До речi, у мiстi ремонту потребують Домiнiканський собор, церква Святого Духа, церква Параскеви-П’ятницi, також потрiбно вiдремонтувати дах колишнього монастиря отцiв францисканцiв на вулицi Лисенка, 43. Однак коли цi роботи виконають, поки що не вiдомо.