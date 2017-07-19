У селі Наварія відбудеться «Кубок Лева» з драгонботу
У селі Наварія Пустомитівського району у суботу, 22 липня, відбудеться «Кубок Лева» з драгонботу – змагання на човнах «Дракон».
Інформує galinfo.com.
Командні змагання відбудеться уже вдруге і зберуть понад десять команд з різних куточків України. Змагання відбуватимуться у двох класах (змішаний та відкритий) на дистанціях 200 метрів та 2000 метрів. У змішаному класі виступатимуть хлопці та дівчата, а у відкритому класі – усі бажаючі.
Початок змагань – 10:00, урочисте відкриття – 13:00. На «Кубку Лева» з драгонботу Львівщину представлятиме титулований клуб «Отаман».
Дракон або драгонбот – велике 20-місне каное, з головою дракона і хвостом. Попереду сидить барабанщик, який б’є у великий барабан, задаючи ритм веслярам. Двадцять веслярів сидять по десять з кожного боку. На кормі перебуває керманич. Офіційні змагання проводяться тільки на 10-місних і 20-місцевих човнах на дистанціях 200, 500, 1000 і 2000 метрів в чоловічому, жіночому і змішаному (мікст) класах.