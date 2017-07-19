Одеса та Львів прийматимуть футзальні турніри
Із 6 по 10 вересня в Одесі на футзальних майданчиках змагатимуться ветерани.Команди вікової групи «40 років і старші» розіграють Кубок України з футзалу серед ветеранів. Команди «50+» та «60+» змагатимуться за медалі чемпіонату у своїх вікових групах. Свою участь у турнірах підтвердили дві команди «Ветерану Конотопщини». «Сорокарічні» позмагаються за кубок, а «шістдесятирічні» візьмуть участь в матчах чемпіонату.
Інформує UA:Суми.
Традиційний футзальний турнір «Кубок Львівщини-2017» відбудеться у Львові з 30 серпня по 2 вересня. Свою участь у турнірі вже підтвердили чемпіон минулого сезону «Продексім» (Херсон), віце-чемпіон «Енергія» (Львів), «ІнБев/НПУ» (Житомир/Київ), «Епіцентр К Авангард» (Одеса), а також рівненський «Кандинал» сумчанина Артема Фаренюка й івано-франківський «Ураган». Контракт із останнім, дням підписав конотопчанин Денис Зеленкевич. Наразі до львівського турніру та нового сезону команда Зеленкевича традиційно готується в Кароліно-Бугаз на Одещині. «Ураган» працює в режимі «нон-стоп»: ранішня розминка та дворазові тренування (заняття на піску та у залі). Нагадаємо, що торік володарем «Кубку Львівщини» стала «Енергія», яка перемогла новий клуб Зеленкевича. Основний час завершився тоді внічию 1:1, а у серії пенальті нерви виявились міцнішими у гравців «Енергії» — 5:4.