У Парку Культури хочуть відновити озеро
У Львові хочуть відновити Пелчинський став. В планах не тільки покращення зовнішнього вигляду водойми, став набуде нових функцій – зможе збирати дощову воду.
Про це пише сайт 032.ua.
На разі місцева вдала Львова консультується з голладнськими та німецькими фахівцями щодо правильного відновлення Пелчинського ставу. Ця водойма існувала ще на початку 20 століття навпроти Парку Культури.
Питання відновлення водного ландшафту стоїть гостро. Розглядали 2 проекти: Пелевчинський став та став у Горіховому гаю. Роботи з відновлення Певчинського ставу важливі. У Парку Культури немає водойми загалом, окрім пожежної водойми без гарного оформлення. Головна суть невеличкої водойми, що зараз є у парку – ліквідувати підтоплення перехрестя Вітовського – Коперника – Сахарова – Нечуя-Левицького. Адже як виявилось, під вулицею Вітовського протікає русло Полтави, воно розташоване між Цитадельною горою та пагорбом Парку Культури. Коли став засипали і почали відбуватись підтоплення перехрестя. Це проблема загострюється і зараз.
“Голландці порекомендували нам робити мережу перехоплюючих водойм, які можуть пересихати, створюючи певну еко-структуру, але бути інженерною спорудою, яка сприймається, як переливна ємкість. Наступний момент це рекреація, і третій питання збільшення площі парку культури”, – розповів головний архітектор Львова Юліан Чаплінський. У міськраді анонсують проведення тендеру на проведення гідрогеологічних досліджень у серпня цього року. Візуалізація майбутнього ставу.
З приводу переміщення колії і зміни пропускної ширини вулиці архітектор закликає не турбуватись. Ширина вулиці зостанеться такою ж. А з приводу вигину, то вулиця Вітовського колись так і йшла. Це можна побачити у підпірній стіні пагорба цитадельної гори. Її не роблять штучно.