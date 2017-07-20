Уряди 29 країн використовують соцмережі для маніпулювання громадською думкою
Згідно з доповіддю дослідників Оксфордського університету Британії, урядовці по всьому світу долучають “кібер-війська”, аби маніпулювати громадською думкою та дезінформувати населення за допомогою Facebook, Twitter та інших соціальних медіа.
Про це повідомляє Bloomberg.
Дослідники виявили 29 країн, у яких уряд маніпулює суспільством за допомогою соціальних мереж.
Зазначається, що така тактика використовується як державами з авторитарними режимами, так і демократичними.
“Соціальні медіа роблять пропагандистські кампанії набагато потужніше і потенційно більш ефективніше, ніж у минулому. Я не думаю, що звичайні люди розуміють, наскільки сильно уряди використовують ці інструменти для досягнення своїх цілей”, – сказала провідний автор доповіді Саманта Брадшо.
Пропагують певну думку по різному: від коментарів до постів у Facebook та Twitter до повідомлень в індивідуальному порядку з конкретними людьми.