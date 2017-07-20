Всесвітні ігри-2017 стартують у Вроцлаві
Повідомляє Укрінформ.
Україну на Всесвітніх іграх представлятимуть 80 атлетів у 20-ти видах спорту: скелелазіння, пауерліфтинг, джиу-джитсу, спортивне орієнтування, муай-тай, боулінг, спортивна акробатика, сумо, підводний спорт, водний спорт, художня гімнастика, стрибки на батуті, стрибки на акробатичній доріжці, кікбоксинг WAKO, карате, спортивна аеробіка, танцювальний спорт, академічне веслування, парашутний спорт та сквош. Два останні види – дебютні для “синьо-жовтих”
Змагання, які триватимуть до 30 липня, транслюватиме телеканал UA:Перший.
Нагадаємо, що у загальнокомандному заліку попередніх Всесвітніх ігор-2013 у Калі (Колумбія) збірна України посіла 7-ме місце серед 98 країн-учасниць, здобувши 28 медалей – 9 золотих, 10 срібних та 9 бронзових.