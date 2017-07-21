Президенти України і Білорусі сьогодні проведуть зустріч у Києві
21.07.2017 | Новини
Президент України Петро Порошенко та президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко сьогодні проведуть зустріч у Києві та зроблять офіційну заяву для преси. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації Президента України.
Інформує UNN.
“12:30 – заяви Президента України П.О.Порошенка та Президента Республіки Білорусь О.Г.Лукашенка для представників ЗМІ”, – зазначається в повідомленні прес-служби.
Перед тим, об 11:00 годині має відбутися офіційна церемонія зустрічі президентів обох держав перед приміщенням Адміністрації Президента України.
Зазначимо, 20 липня О.Лукашенко прибув в Україну. Президенти України і Білорусі планують обговорити ситуацію на Донбасі та низку питань двосторонньої співпраці.