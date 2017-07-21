Музиканти з 11 країн провели майстер-класи для учнів львівської школи-інтернату
У Львівській середній спеціалізованій музичній школі-інтернаті імені Соломії Крушельницької завершилася ІІ Міжнародна академія Дори Шварцберг.
Інформує Щоденний Львів.
Про це розповіли сьогодні, 21 липня, у Львівській облдержадміністрації, де також поінформували, що у літній міжнародній академії взяли участь понад 70 музикантів з України, Білорусі, Швейцарії, Італії, Хорватії, Ізраїля, Іспанії, Туреччини, Молдови, Румунії та Сербії. Видатні музиканти, зокрема – директор академії Якуб Дзялак, організатор академії Анна Савицька-Дзялак, професор Віденського державного університету музики Дора Шварцберг, співорганізатор директор школи Лев Закопець та багато інших, проводили в межах ІІ міжнародної академії майстер-класи, лекції та концерти з талановитими дітьми.
А видатного музиканта, скрипаля, лауреата міжнародних конкурсів, організатора ІІ Міжнародної академії Дори Шварцберг – Якуба Дзялака – нагородили подякою голови облдержадміністрації за сприяння у популяризації розвитку культури і мистецтва молодих талантів України та Європи.