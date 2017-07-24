У Львові учасникам АТО виділено 143 земельні ділянки
24.07.2017 | Новини
Для учасників АТО на вулиці Замарстинівській зарезервовано 143 земельні ділянки.Про це йдеться у розпорядженні голови ЛОДА Олега Синютки №661/5/0-17 від 24 липня.
Повідомляє Варіанти.
Сто сорок три земельні ділянки, що розташовані за межами Львова на вулиці Замарстинівській, на території Львівської міської ради зарезрвовані для учасників АТО та опрацьовані детальним планом території.
Детальний план земельних ділянок затверджений розпорядженням голови обласної державної адміністрації № 660/0/5-17 від 24 липня.
Контроль за виконанням розпорядження поклали на заступника голови обласної державної адміністрації Ірину Гримак.
Нагадаємо, на Львівщині учасники АТО отримали майже 1700 га землі.