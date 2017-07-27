Україна здобула вже 75 медалей на Дефлімпіаді-2017
27.07.2017 | Новини
За вісім днів XXIII літніх Дефлімпійських ігор, які тривають у турецькому місті Самсун, спортсмени збірної України виграли вже 75 нагород. Колекція медалей “синьо-жовті” у середу поповнили 15 нагородами.
Повідомляє Укрінформ.
Чемпіонами Дефлімпіади-2017 стали борець вільного стилю Сергій Мінченко (вагова тетегорія до 125 кг), каратистка Карина Янчук у розділі Kumite Open, а також її партнери у командних змаганнях серед чоловіків та жінок (Karate – Kumite Team) Інна Мажара, Віта Гаврилова, Марина Губанова; Максим Беленок, В’ячеслав Новіков, Олександр Третьяк, Володимир та Олександр Махно.
Нині у доробку українців 18 золотих, 28 срібних і 29 бронзових медалей.
Дефлімпійські ігри-2017 триватимуть до 30 липня.
Зазначимо, що на попередній Дефлімпіаді-2013 у Софії (Болгарія) збірна України здобула 88 нагород – 21 золоту, 30 срібних та 37 бронзових.