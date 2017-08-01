Переглянути
Найсвіжіший номер
журналу "РІА-Україна"!

У Музеї Пінзеля представлять майже 800 модерних скульптур

01.08.2017 | Анонси

В Музеї Сакральної скульптури Йогана Георга Пінзеля (площа Митна, 2) відбудеться відкриття виставки скульптури з Фонду Музею Михайла Дзиндри.

Про це інформує Lviv.tv.

Перший в Україні музей сучасної абстрактної скульптури створив у Брюховичах видатний український художник, скульптор-модерніст Михайло Дзиндра. Основою експозиції стали скульптури, привезені ним з Америки. Серед виставлених в музеї робіт майстра – ефектні скульптури “Закохані” і “Медовий місяць”, скульптурні портрети жінок і ще майже 800 скульптур.

Відкриття виставки відбудеться сьогодні о 17.00. Виставка триватиме до 31 серпня 2017 року.

Подібні записи