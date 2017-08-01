Перелік безкоштовних ліків можуть розширити
Повідомляє Володимир Зуб, начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради, переконаний, що програма “Доступні” ліки є дуже потрібною, проте обмеженою. За його словами, перелік ліків, які пацієнти можуть отримати надто вузький, його потрібно збільшити.
Про це повідомляє сайт Львівські.
За словами чиновника, програма “Доступні ліки” є хорошою, проте в Україні її реалізують неправильно. Володимир Зуб вважає, що перелік препаратів є звуженим, тобто там немає включених необхідних препаратів (найпоширеніших), а цінова пролітика змушує фармацевтичні компанії відмовлятись від закупівлі деяких препаратів. Через це від Львівської обласної ради направили лист у Міністерство охорони здоров’яз з проханням врегулювати ці питання.
Також чиновник додав, недавно перелік найменувань загального списку розширили. Додамо, що раніше “Львівські” повідомляли, що програма “Доступні ліки” має досить серйозні прогалини. Зокрема про випадок, коли пацієнтка обійшла декілька аптек, а потрібних їй ліків для зменшення холестерину в крові не було. Препарати привезли лише після декількох дзвінків на Урядову гарячу лінію. Проте за час, поки відповідь надійшла і ліки з’явились в аптеках, термін дії рецепту пацієнтки вже збіг. Дуже сподіваємось, що над програмою працюватимуть та подібні випадки більше не траплятимуться.
Нагадаємо, що програма “Доступні” ліки розпочала діяти в Україні 1 квітня, 2017 року. За умовами програми, пацієнти, котрі мають спеціальний рецепт від лікаря, можуть отримати безкоштовно або ж з невеликою доплатою необхідні медикаменти. Зокрема, програма включає ліки від серцево-судинних захворювань, діабету, бронхіальної астми. Перелік ліків та адреси аптек можна переглянути на сайті Міністерства охорони здоров’я.