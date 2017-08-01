День незалежності: українці відпочиватимуть чотири дні
01.08.2017 | Анонси
Українці з нагоди Дня незалежності отримають вихідні дні – з 24 по 27 серпня.
Про це повідомляє Укрінформ.
“Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій (за винятком органів Пенсійного фонду України, Українського державного підприємства поштового зв’язку “Укрпошта”, Державної казначейської служби та банківських установ) перенести у порядку і на умовах, визначених законодавством, у 2017 році для працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями”, – йдеться у документі.
Оскільки День незалежності у 2017 році святкується у четвер, 24 серпня, то п’ятницю, 25 серпня, зроблять вихідним, аби з’єднати свято з уікендом і українці змогли відпочити 4 дні поспіль.