Львівські десантники відзначають День ВДВ
У військовій частині десантників вулиці Стрийській (№88) – День відкритих дверей.
Інформує Щоденний Львів.
Сьогодні, 2 серпня, з нагоди 25-ї річниці Дня Високомобільних десантних військ Збройних сил України на території військової частини львівських десантників В0284 відбулися урочисті заходи. Зокрема привітати десантників завітав голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, який нагородив за вагомий особистий внесок у забезпечення обороноздатності держави, зразкову військову дисципліну, сумлінне виконання службового обов’язку в зоні проведення АТО та участь у миротворчих місіях грамотою облради та цінним подарунком командира 16-ї окремої бригади армійської авіації – полковника Ігоря Яременка.
Цінні подарунки облради отримали також командира 3-ї гаубичної самохідно-артилерійської батареї гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону бригадної артилерійської групи військової частини А0284 – капітана Романа Тихий, командир роти десантного забезпечення військової частини А0284 – старший лейтенант Сергій Балас, технік взводу забезпечення батальйону управління військової частини А0284 – прапорщик Тараса Шеремета, головний сержант і командир 1-го розвідувального відділення розвідувального взводу 1-го десантно-штурмового батальйону військової частини А0284 – старший сержант Романа Слободянюк, командир відділення технічного обслуговування ремонтного взводу автомобільної техніки ремонтної роти військової частини А0284 – старший солдат Василь Драбик, а також водій-механік відділення технічного обслуговування автомобільної техніки взводу забезпечення 1-го десантно-штурмового батальйону військової частини А0284 – солдат Іван Бойчук.
За подвижницьку працю на ниві християнської духовності, активну громадянську позицію, відданість і вірність у звершенні капеланського служіння серед українських військовослужбовців подяками обласної ради отримали капелани 80-ої окремої десантно-штурмової бригади Любомир Свистун, Андрій Феденьків, Михаїла Йосифчук і Миколай Йосифчук. А за зразкове виконання службових обов’язків, особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм та з нагоди Дня Високомобільних десантних військ Збройних сил України Олександр Ганущин відзначив 50 військовослужбовців нагородами обласної ради – нагрудним знаком «Високомобільні десантні війська Збройних сил України «Ніхто, крім нас».
Під час урочистостей голову Львівської обласної ради Олександра Ганущина нагородили за підтримку військовослужбовців медаллю «25-років Високомобільних десантних військ Збройних сил України». Після урочистої частини у військовій частині відбулися показові виступи десантників, демонстрація техніки та озброєння військової частини, а також виступи творчих колективів.