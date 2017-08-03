Львів’ян запрошують на фестиваль арт-перфомансу
На цьогорічному фестивалі свої перфоманси вперше покажуть митці з Таїланду.
Інформує Tvoemisto.tv.
З 28 серпня по 3 вересня відбудуться Дні мистецтва перфоманс у Львові.
Цього року вперше свої перфоманси покажуть митці з Таїланду, а також візьмуть участь перфомери з Великої Битанії, Ізраїлю, Польщі, України, Японії та Норвегії. Окрім перфомансів, під час фестивлю також відбуватимуться зустрічі з митцями, лекції, відеопокази, майстер-класи, дискусії та проводитиметься експериментальна навчальна програма – «Школа перфомансу».
Всі перфоманси будуть відкриті для вільного споглядання. Реєтрація на «Школу перфомансу» розпочнеться 10 серпня. Організатори радять слідкувати за новинами на сайті.
Дні мистецтва перфоманс у Львові – єдиний арт-фестиваль перфомансу в Україні, який проводиться у Львові вже вдесяте. Організатори фестивалю – Інститут актуального мистецтва та мистецьке об’єднання «Дзиґа».