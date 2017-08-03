В оранжерею у Стрийському парку закуплять унікальні рослини
Цьогоріч у оранжерею, що у Стрийському парку планують закупити рослин на 65 тисяч гривень.Як розповів керівник управління екології, Андрій Галушка зараз залишилось лише закупити рослини і вона повністю працюватиме.
Про це інформує сайт 032.ua.
Оранжерею, що у Стрийському парку нарешті привели до нормального вигляду – тут замінили вікна склопакетами, встановили котли, відновили невеликий фонтан всередині приміщення тощо. Зараз місце майже готове, щоб повністю функціонувати, потрібно лише закупити екзотичні рослини та знайти відповідних фахівців для роботи.
Теплиця у Стрийському парку перестала працювати у 2005 році через те, що рахунки за опалення були непідйомними. Будівля простояла майже 10 років, але за останні два роки, за ініціативи управління екології, її відремонтували.
Минулого року сюди закупили перші рослини, посадили. З отриманих 95 тисяч використали менше третини, Цьогоріч хочуть витратити залишок коштів, проте, як розповідає Галушка, це не так легко. Потрібно знайти де купити рослини та як їх правильно помістити.
В системі Prozorro оголосили тендери, але охочих не було. Так, законодавством передбачено, що в такому випадку можна йти на прямі угоди з підприємцями. “На сьогодні ми вже маємо потенційного продавця рослин, які ми хочемо закупити. Вирішується питання підпису угоди”, – розповідає чиновник. Також є проблема із відсутністю відповідних фахівців, які б могли доглядати за рослинами. Зараз за оранжереєю доглядають працівники ЛКП “Зелений Львів”, але, враховуючи специфіку екзотичних рослин, потрібні дендрологи. Загалом галереє також може стати місцем, де школярі в рамках навчальної програми можуть приходити на екскурсії – порозглядати екзотичні рослини тощо.