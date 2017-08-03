До Львова прилетіли 430 тис. людей
У 1-му півріччі аеропорт “Львів” збільшив пасажиропотік на 52,8% до 431,6 тис. пасажирів.
Як повідомяє Depo.
Львів у січні-червні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року міжнародний аеропорт “Львів” імені Данила Галицького (Львів), за оперативним даними, збільшив пасажиропотік на 52,8% до 431,6 тис. пасажирів. Про це сказано в повідомленні аеропорту.
На внутрішніх рейсах було перевезено 78,6 тис. пасажирів (18%), а на міжнародних – 353,0 тис. пасажирів (82%).
Кількість авіарейсів, виконаних в 1-му півріччі 2017 року з/у Львів становила 5 225 рейсів, з них 4 109 міжнародних і 1 116 внутрішніх рейсів.
При цьому частота виконання рейсів на існуючих напрямках збільшилася на 26 рейсів на тиждень порівняно з 2016 роком, а очікуване виконання нових рейсів цього року збільшить її ще на 27 рейсів на тиждень.
У 2016 році порівняно з 2015 роком міжнародний аеропорт “Львів” імені Данила Галицького (Львів), за оперативним даними, збільшив пасажиропотік на 29,4% до 738 тис. пасажирів.
Аеропорт “Львів” імені Данила Галицького розташований в 6 км від центра Львова на південний захід на території міста.
Пропускна здатність аеропорту “Львів” досягає 2 тис. пасажири/година, аеропорт здатний обслуговувати літаки класу D і здійснювати до 20 літако-вильотів на годину.