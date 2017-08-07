А яка весільна сукня саме для тебе?
Весілля – найочікуваніша подія для кожної дівчини. Ще з дитинства дівчатка уявляють свою бездоганну церемонію: місце проведення, торт, букет, зачіску. Та найважливішою завжди була сукня. Цей елемент відігравав особливу роль, дехто під сукню організовує все весілля.
Автор: Юлія Лобас
Колись у наречених не було такого вибору, не доводилося перебирати відомими дизайнерами. Дівчата обмінювалися вирізками з журналів, фотографіями подруг, талановиті самі створювали собі ескізи.
Але ніщо не стоїть на місці і з розвитком соціальних мереж та електронної комерції весільна індустрія зайняла почесну нішу і використовує всі можливі ресурси, щоб захопити уяву й серця наречених усього світу.
Знайти модний тренд чи обрати улюблений фасон зараз не проблема: Pinterest, Tinder, Instagram, Facebook – мільйони фото привертають увагу наречених щосекунди. Та як серед усього цього потоку стилю, кольорів, фасонів, модних тенденцій обрати сукню, яка підійде саме тобі? Підкреслить фігуру, приховає недоліки, пасуватиме до рис обличчя, не сковуватиме рухів, стане особливою, сподобається як подругам, так і матері нареченого і, найголовніше, буде актуальною та модною.
Модний бренд OKSANA MUKHA вже давно тішить своїми унікальними сукнями ручної роботи не лише українок, а й модниць із усього світу. В чому секрет модного дому, в якому приховані така популярність та ажіотаж серед покупців? Ні для кого не секрет, що найпершу сукню всесвітньовідома дизайнерка створила для себе самої ж. Відсутність якісного та вишуканого продукту і відповідна освіта дозволили одній жінці здійснити свою мрію, а згодом і започаткувати модний бренд, який лідирує у жорсткому світі моди завдяки своїй унікальності, легкості, вишуканості та особливому характеру кожної сукні.
Що ж таке характер сукні та як визначити, котра створена саме для тебе: підкреслить твій смак, твої вподобання та продемонструє твій посил усьому світу? Ніжна та чарівна, спокуслива та витончена, стримана та жіночна – кожна наречена по-своєму прекрасна та особлива. І для кожної бренд створив свою, особливу та ексклюзивну, прекрасну та довершену сукню, при першому погляді на яку ти зрозумієш: це вона! Вона – гармонійне сплетіння моїх смаків та поглядів, мого стилю та вподобань, ця сукня – відображення мене самої. Це те, у що він закохався, що він так любить та що найбільше цінує.
Для тих, хто цінують довершений смак, хочуть зберегти прекрасні спогади про своє весілля та впродовж життя бачити палкий закоханий погляд свого обранця, Оксана Муха створила нову колекцію весільних суконь, кожна з яких несе свій особливий характер та стане ідеальним доповненням кожної нареченої.
На прикладі суконь із нової колекції OKSANA MUKHA 2018 ми спробуємо зрозуміти, що таке характер сукні та як знайти ідеальну по типажу та внутрішньому світу нареченої, що, до того ж, буде модною та актуальною у наступному 2018 році.
Модні елементи: Фаворит усіх дизайнерів – фатін, об’ємне фактурне мереживо, колір капучино.
Характер: казкова та ніжна, вишукана та чаруюча – ідеальна для нареченої, яка прагне унікальності, цінує особливі речі та обожнює проявляти свою креативність.
Модні елементи: щільна фактура, відкриті плечі, квітковий орнамент, бюстьє, ніжний беж і рожеві перли.
Характер: Сукня стала мрією найніжніших наречених, які прагнуть бути особливими завжди та у всьому. Підкреслить твій легкий характер, чуттєвість та прагнення до унікальності.
Модні елементи: відкриті плечі, силует – годе, оголена мереживна спина.
Характер: для впевнених у собі красунь, які не йдуть на компроміси і звикли вражати усіх своїми неймовірними особливими образами.
Модні елементи: V-подібне декольте, атлас, покритий мереживом, оголені плечі та спина, шлейф.
Характер: Для спокусливих та витончених наречених. Якщо в тебе на все свій погляд і ти прагнеш бути особливою та неймовірно ніжною водночас, ця сукня саме для тебе.
Модні елементи: накидка, мереживне декольте, квітковий орнамент, відкриті плечі та спина, кристали.
Характер: Вільний дух, нестандартні погляди, тяга до всього незвичного гармонійно поєднані у тобі з ніжністю та любов’ю до природи? Вітаємо, ти знайшла свою сукню!