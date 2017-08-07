Спокуса. Задоволення. Залежність. Або чому солодкий смак зводить нас з розуму?
Солодке життя чи солодка залежність? Чому не кожен із нас зуміє сказати остаточне «ні» цукру? Сьогодні цукор та його замінники присутні майже всюди або під назвою «вуглеводи», «аспартам», або «підсолоджено натуральний виноградний сік». Чомусь слово «вуглеводи» і «солодке» ми асоціюємо тільки з солодкою випічкою, варенням і тому подібне. Проте вперто продовжуємо споживати фруктовий йогурт, аби наші кістки були міцніші, а кишківник здоровіший, бо там містяться і кальцій, і корисні для мікрофлори кішківника бактерії. Але чи хоча б хтось зауважив, скільки цукру в 75 г фруктового йогурту (це одна мала порційна упаковка)? Близько 35 г, а це 7 чайних ложок цукру.
Чому ми стаємо залежними від їжі? Продукти харчування, а саме: цукор – узалежнюють не менше, ніж алкоголь і наркотики. Вся справа в залежності від ендогенних опіатів (похідних опіуму), які виділяє наш мозок у відповідь на отриману дозу глюкози, і таким чином ми отримуємо задоволення. Чим більше і частіше ми споживаємо продукти з високим вмістом глюкози, тим більше наш мозок виділяє ендогенних опіатів, і ступінь залежності зростає. Якщо ж перестаємо споживати цукор, то, як наслідок, отримуємо синдром відміни і маємо схожі симптоми, як у залежних від алкоголю. Особлива небезпека підстерігає тих, хто страждає від надмірної продукції інсуліну. Бо його високий рівень викликає стрімке зниження цукру в крові, тремтіння рук, холодний піт, бажання з’їсти все й одразу. Алкогольний детокс триває близько двох-трьох тижнів. Цукровий детокс деколи продовжується тиждень, два тижні, місяць, а іноді і цілком неможливий. Є люди, які взагалі не здатні відмовитися від цукру, що пов’язано не з їхнім особистим бажанням, а з генетичними особливостями, а саме: генетичною модифікацією рецептора для греліну. Грелін відповідає за відчуття задоволення після прийому певної дози глюкози.
Є популярний вислів «треба з’їсти шматочок шоколаду для настрою», і це істинна правда. Чому, коли ми відмовляємося від солодощів, настає депресивний стан? Вся справа в тому, що інсулін, який виділяється підшлунковою залозою у відповідь на глюкозу, призводить до зростання рівня гормону стресу – кортизолу. Надмір останнього, в свою чергу, викликає відчуття емоційного виснаження, і, як наслідок, починається депресія.
Під гаслом «цукор та сіль – це біла смерть» ми дуже часто починаємо замінювати буряковий цукор (це звичайний цукор із цукерниці) на інші цукри – фруктозу, замінники цукру (аспартам, сорбітол), сиропи з агави, клену, фініків, і часто допускаємо помилки, бо починаємо запускати механізм цукрової залежності й ушкодження органів. Особливу небезпеку в даному випадку становить фруктоза. Фруктоза містить алкогольну групу, яка при надмірі цього цукру в дієті ушкоджує печінку в схожому механізмі, як алкоголь. Також фруктоза не стимулює центри ситості у головному мозку і в такий спосіб ми не відчуваємо ситості, а далі хочемо їсти. Дуже часто практикують сокову та фруктові дієти. Чи правильно це та які ефекти можна отримати? Наш організм виробляє фермент, який перетравлює фруктовий цукор – фруктозу, називається він альдолаза. Найбільша її активність спостерігається до 15-16 години дня, а також 100% активно альдолаза може перетравити до 400 г фруктів. Якщо ми будемо з’їдати на день більше фруктів, ніж дозволена доза, а також споживати їх ввечері (помилково є їсти яблука на ніч як останній прийом їжі), то будемо відчувати симптоми непереносимості фруктози, це важкість у шлунку, здуття.
Якщо ви знаходитеся в групі людей, які хочуть втратити зайві кілограми і у вас є інсулінорезистенція (ваш організм погано відповідає на інсулін) чи інші гормональні проблеми, не варто застосовувати замінники цукру. Коли ми споживаємо продукти, які мають солодкий смак, то підтримуємо все більше і більше бажання з’їсти щось солодке, що власне й узалежнює. Навіть якщо ви приготуєте тістечка із здорових вуглеводів, горіхів, насіння і додасте «здорові, натуральні» замінники цукру, тобто ксилітол, стевію, еритритол, сироп із фініків, агави, клену і т. д., то так чи інакше збільшите ступінь залежності від цукру і, як наслідок, швидше наберете вагу. І навіть якщо стевія чи ксилітол не впливають настільки сильно на інсулін і глюкозу, то так чи інакше стимулюють смакові рецептори на язику й певні центри в мозку і в такий спосіб активують ефект цукрової залежності.
Як же ж боротися зі спокусою у вигляді цукру?
Для такої групи людей розроблені цілі програми цукрового детоксу, але є кілька порад, як допомогти собі в домашніх умовах. По-перше, слід замінити всі напої, що ви споживаєте, на воду, залишивши інші харчові звички на певний короткий період часу. По-друге, замість солодкої випічки вживати великі порції фруктів, поступово зменшуючи їх кількість, щоб уникнути непереносимості фруктози. По-третє, дозволяти собі їсти багато, без ліміту часу і кількості певний період здорові овочі, м’ясо, рибу, фрукти для того, щоб зменшити відчуття голоду за солодким. Якщо перші 2 тижні ви будете дотримуватися таких правил, то з легкістю зможете почати контролювати свої бажання з’їсти щось солоденьке, а також вам виявиться легко харчуватися за системами, які спрямовані на втрату зайвої маси тіла.
Автор : Злата Чайківська