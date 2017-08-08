У Львові запустили радіо класичної музики
У Львові оголосили про запуск нового Radio Mozart. Тут можна послухати класичні твори різних епох та насолодитися творчістю минулого.
Про це повідомив Zik.
Окрім класичної музики, слухач почує про основні анонси та новини фестивалю класичної музики LvivMozArt.
«Команда LvivMozArt спільно з командою Radio Skovoroda оголошує про запуск Radio Mozart – радіо, яке, без сумніву, стане найкращою знахідкою для всіх шанувальників класичної музики. Слухачі радіо матимуть змогу, одночасно з прослуховуванням музичних творів класиків різних епох, слідкувати за всіма новинами та анонсами фестивалю», – йдеться у повідомленні.
Додамо, фестиваль LvivMozArt відбудеться з 18 по 25 серпня у Львові. Організатори пропонують відчути класику у абсолютно новому форматі виконання.
На заході презентують твори, які в архівах чекали на своє виконання понад 190 років.