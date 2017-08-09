На Львівщині розіграли 82,3 млн грн на ремонт доріг у двох районах
Служба автомобільних доріг у Львівській області 4 серпня уклала вісім договорів на поточний середній ремонт доріг області, сім місцевого та однієї державного значення. Загальна вартість контрактів становить 82,3 млн грн.
Про це Форпост.
Усі роботи завершать до кінця 2017 року. Найбільший підряд — це ремонт 69,6 км дороги Н-17 Львів – Радехів – Луцьк на території Львівської області. Цей шлях лагодитиме ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» за 25 млн грн. Видатки на заробітну плату в цій угоді становлять 1,16 млн грн (4,64% від загальної вартості), а прибуток – 198 тис. грн (0,79%).
В інших закупівлях «Онур» програв конкурентам: ПП «Рома» зремонтує чотирьохкілометровий відрізок С141615 Сілець – Соснівка за 9,3 млн грн та ТОВ «Автомагістраль-Південь», яке підписало з Службою автомобільних доріг шість угод на загальну суму 44 млн грн (детальна інформація в таблиці).
ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» зареєстроване у Києві. Кінцевими бенефіціарними власниками є Онур та Ісхан Четінджевіз (99,77%), а також львів’янин Олег Фаріон (0,23%). З початку року «Онур» отримав держпідрядів на понад 1,7 млрд грн.
Власником ПП «Рома» є депутат Львівської облради від БПП Роман Демчина. За даними Prozorro, за 2017 рік фірма отримала замовлень на 153 млн грн.
«Автомагістраль-Південь» належить одеситам Валерію Короткову та Олегу Наливанному. Компанія має філії у Львові, Дніпрі та Києві. Лише з початку року фірма отримала держпідрядів загальною вартістю понад 6,5 млрд грн.
|№
|Дорога
|Ділянка
|Відтинок, км
|Підрядник
|Вартість, млн грн
|Вартість за 1 км, млн грн
|1
|О141606 КПП “Варяж» – Бояничі
|км 0+000 – км 4+000
|4
|«Автомагістраль-Південь»
|9,15
|2,28
|2
|С141607 Тартаків – Княже
|км 10+000 – км 14+200
|4,2
|«Автомагістраль-Південь»
|8,84
|2,10
|3
|С141606 Скоморохи – Роятин
|км 0+000 – км 6+000
|6
|«Автомагістраль-Південь»
|9,41
|1,56
|4
|С141615 Сілець – Соснівка
|км 0+000 – км 4+000
|4
|ПП«Рома»
|9,3
|2,32
|5
|С141642 Жвирка – Завишень
|км 0+000 – км 2+700
|2,7
|«Автомагістраль-Південь»
|7,42
|2,74
|6
|С141603 Хоробрів – Опільсько
|км 0+000 – км 2+000
|2
|«Автомагістраль-Південь»
|4,62
|2,31
|7
|С141611 Шарпанці – Тартаків
|км 6+000 – км 10+000
|4
|«Автомагістраль-Південь»
|8,41
|2,1
|8
|Н-17 Львів – Радехів – Луцьк
|км 0+000 – км 69+600
|69,6
|«Онур Конструкціон Інтернешнл»
|25
|0,35