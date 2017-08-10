У Львові запровадять триденні проїзні
10.08.2017 | Анонси
ЛКП “Львівелектротранс” планує з середини вересня запровадити 3-денні проїзні.
Інформує Львівські.
Спецефічний проїзні всього на 3 дні за 40 гривень підприємство планує запровадити з середини вересня. Як зазначають, такими картками буде зручно користуватись туристам, які приїжджатимуть до міста на кілька днів.
З проїздним можна буде за три дні здійснювати необмежену кількість проїздів та трамваях та тролейбусах. “Львівські” нагадують, що з 1 вересня ціну на проїзд в громадському електротранспорті збільшать. Разовий загальний квиток коштуватиме 3 гривні, а пільговий 1,5 гривні.