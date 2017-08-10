Apple Inc. презентувала 50 патентів, включаючи iPhone Nano
10.08.2017 | Новини
Американська компанія Apple Inc. презентувала 50 патентів, включаючи патент нового iPhone Nano.
Інформує UNN.
“Бюро патентів і товарних знаків США офіційно опублікувало низку 50 нових патентів на Apple Inc. У цьому конкретному звіті ми в основному охоплюємо патент Apple на пристрій, який спільнота Apple назвала iPhone nano”, – сказано в повідомлені.
Як зазначено в звіті, з лицевої сторони пристрій виглядає як традиційний ipod nano, з віртуальним телефоном і текстовим інтерфейсом на звороті.
Концепт запатентованого пристрою було взято з корпусу ipod nano, виробництво якого було призупинено компанією Apple минулого місяця.
Серед інших патентів, вказаних у звіті, було зазначено також мобільний MacBook та дисплей з інтегрованим сенсорним екраном.