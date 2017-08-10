Володимир Кличко потрапив до топ-20 найкращих боксерів усіх часів
Український боксер Володимир Кличко увійшов та посів високе місце у престижному рейтингу відомого сайту BoxRec.
Інфомує UNN.
Наш співвітчизник зайняв 17-й рядок і випередив таких легенд боксу, як Карлос Монсон (19-е місце рейтингу), Марвін Хаглер (24), Томас Хірнс (25), Джо Ганс (26), Бенні Леонард (29), Віллі Пеппі (36 ), Рей Леонард (37), Ларрі Холмс (46), Джин Танні (47), Леннокс Льюїс (54), Фелікс Тринідад (60), Майк Тайсон (73) і багатьох інших.
Попереду ж українця (в порядку рейтингу від 1-го місця до 16-го) розташувалися: Флойд Мейвезер, Рей Робінсон, Арчі Мур, Менні Пакьяо, Бернард Хопкінс, Мухаммед Алі, Хулісо Сезар Чавес, Джо Луїс, Сем Ленгфорд, Евандер Холіфілд, Рой Джонс, Гаррі Уіллс, Роберто Дюран, Оскар Де Ла Хойя, Гаррі Гріб і Азума Нельсон.
Варто додати, що даний рейтинг базується виключно на статистиці бійців.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко назвав Володимира Кличка символом сталевої волі.