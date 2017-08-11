В Україні запровадять 4G
Продаж ліцензій на діапазони принесе держбюджету близько 6,3 млрд грн. 9 серпня, Уряд схвалив постанову, необхідну для запровадження 4G в Україні.
Про це повідомив сайт mind.
Як повідомляється, продаж ліцензій на використання відповідних діапазонів принесе держбюджету орієнтовно 6,3 млрд грн.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ), в четвертому кварталі 2017 роки проведе конкурси на видачу ліцензій в діапазонах 1800 МГц і 2600 МГц для надання послуг мобільного зв’язку в стандарті 4G за стартовою ціною відповідно близько 4 млрд грн і близько 2,3 млрд грн.
Нагадаємо, що на даний момент, в Україні є два діапазони, які можна використовувати для 4G – 1800 МГц і 2,6 ГГц. У 1800-му діапазоні оператори надають послуги 2G. Але в міру переходу трафіку в 3G у цих частотах тривають процеси емансипації і вони можуть бути використані для 4G.
У 2010 році ММДС-Україна» отримала в користування майже всю смугу радіочастот в діапазоні 2500-2700 МГц на національному рівні.
У травні 2011 року Кабмін вніс зміни в «План використання радіочастотного ресурсу». Зміни наділили власників «ММДС-Україна» ексклюзивним правом використовувати діапазон 2500-2690 МГц для розвитку стандарту зв’язку четвертого покоління.
У 2016 році компанія виграла суд у НКРЗІ, яка хотіла анулювати ліцензії на 4G-частоти за порушення ліцензійних умов.