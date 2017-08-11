Українка пробилася до фіналу ЧС-2017 з легкої атлетики
Українка Юлія Левченко кваліфікувалася до фіналу чемпіонату світу зі стрибків у висоту в рамках чемпіонату світу, який проходить у Лондоні.
Інформує UNN.
Юлія долала планку висотою 1,92 м з першої спроби. І хоч кваліфікаційним нормативом були 1,95, стрибати їх дівчатам не довелося, адже 1,92 метри подолали рівно 12 учасниць.
“Сектор хороший, публіка гарна. Хотілося виконати свою роботу на сто відсотків. Сезон був довгий, але від того навіть краще, хоча й не скажу, що надто легко. Буду налаштовуватися на боротьбу далі”, – наголосила Ю.Левченко.
Відзначимо, що Ірині Геращенко і Оксані Окунєвій подолати кваліфікаційний етап не вдалося. Дівчата завершили змагання з результатом 1,89 м. І.Геращенко подолала їх з першої спроби, О.Окунєва – з третьої.
Зауважимо, що до цього моменту найкращим результатом України на світовій першості в Лондоні було 14-е місце юної Аліни Шух в семиборстві.