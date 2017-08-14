У Львові відбудеться фестиваль здорового способу життя «Я обираю здоров’я»
20 серпня з 12:00 по 20:00 у парку ім. Івана Франка відбудеться фестиваль «Я обираю здоров’я». Для відвідувачів організатори готують різні зони розваг.
Інформує Zaxid.net.
Як повідомили організатори фестивалю, для дітей готують квест, танці, арт-терапію, лазанку, ігри з аніматорами, конкурс малюнків на асфальті, майстер-клас із формування корисних звичок та йогу. Для жінок: спортивні майстер-класи, таці, лекції та консультації дієтолога. Також відбудуться богатирські ігри від Василя Вірастюка та Сергія Конюшка та конкурс «Найсильніша сім’я Львова». Переможці отримають у подарунок вечерю разом із силачами у одному з львівських ресторанів.
«Ми заохочуємо гостей фестивалю до здорового способу життя. Відвідавши наш фестиваль, ви зрозумієте, що здоровий спосіб життя – це значно простіше, ніж ви собі уявляли. Ви зрозумієте, що тренуватися можна безкоштовно, а правильне харчування у порівнянні зі шкідливими звичками, коштує не так вже й дорого. Надихнетесь прикладом довгожителів, які ведуть здоровий спосіб життя і почуваються чудово. Також різними цікавими конкурсами та квестами заохотимо гостей свята змінити шкідливу звичку на корисну, наприклад, запропонуємо курцям обміняти яблуко на стаканчик натурального соку», – розповіла організаторка фестивалю Соломія Наум.
Також гості фестивалю зможуть послухати різноманітні лекції про здоровий спосіб життя. Працюватиме ярмарок екотоварів та органічних продуктів харчування.