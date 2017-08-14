На кордоні з Польщею – черги на 704 авто
На західному кордоні України зафіксували черги на шести пунктах пропуску.
Про це йдеться на сайті Варіанти .
Станом на 08:00 год. ранку 14 серпня на західному кордоні України накопичення транспортних засобів зафіксували перед пунктами пропуску Угринів – 42 авто, Рава-Руська – 168 авто, Грушів – 41 авто, Краковець – 155 авто, Шегині – 216 авто, Смільниця – 82 авто.
На інших пунктах пропуску, зокрема Порубному, Дяково та Косино черг немає.
Нагадаємо, Державна прикордонна служба запустила інтерактивну карту завантаженості основних пропускних пунктів на кордонах України.
Також у грудні 2016 року на пункті пропуску Краковець – Корчова як експримент створили додаткову смугу руху для українців, що мають авто з українською реєстрацією, а також для громадян ЄС.