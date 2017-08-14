У Львові з’явиться підземний паркінг на площі Двірцевій
Після реконструкції площі Двірцевої на ній хочуть облаштувати підземний паркінг. У Львові розглядають можливість будівництва підземного паркінгу і на оновленій площі Двірцевій перед вокзалом.
Інформує Tvoemisto.tv.
За його словами, зараз Львівська міська рада займається оформленням документів інвестиційного проекту, які необхідні для оголошення конкурсу з пошуку інвестора. Переможець майбутнього конкурсу робитиме проект паркінгу та будуватиме його, відповідно до поставлених містом вимог. «Паркінг біля вокзалу – трохи далі по оформленню документів, аніж паркінги перед університетом і на площі Петрушевича. Але все залежить від того, на що знайдеться першим інвестор, а не де першими будуть готові документи», – прокоментував він.
Облаштування паркінгу на площі Двірцевій залежатиме від побажань інвестора і міста. «Спочатку треба буде провести транспортне моделювання, аби зрозуміти, яка конфігурація в’їздів та виїздів створюватиме найменше дискомфорту для решти міста», – додав Павло Сирватка.
Нагадаємо, про підземний паркінг біля Львівського національного університету імені Івана Франка говорять упродовж кількох років. Раніше повідомляли, що у 2015-му році місту вдасться обрати інвестора, завершити підготовчу частину та почати проектні роботи. Пізніше анонсували, що будівництво цього паркінгу вартуватиме не менше 8-ми мільйонів євро.