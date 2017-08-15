На День Незалежності львів’яни зможуть безкоштовно покататись на повітряній кулі
У четвер, 24 серпня, у рамках фестивалю Параджанова на Левандівці львів’яни зможуть безкоштовно покататись на повітряній кулі.
Як повідомляє ZAXID.NET .
«Усе відбуватиметься у Левандівському парку. Повітряна куля буде поза сценою, ближче до середини парку. Точну годину [коли розпочнуться польоти] сказати не можу, але ми запланували, що 4-5 годин вона працюватиме, починаючи приблизно з 14:00», – сказала Юлія Хомчин.
За її словами, організатори очікують, що буде багато охочих піднятись на повітряній кулі у небо, тому право на позачерговий політ надаватимуть дітям. Максимальна висота, на яку зможе піднятись повітряна куля, становить 100 м.
«Підйом на повітряній кулі – це не буде класичний підйом. Повітряна куля працюватиме на прив’язі, тому що повітряні польоти над містом є заборонені», – уточнила Юлія Хомчин.
Додамо, що фестиваль Параджанова на Левандівці триватиме з 20 до 27 серпня. Впродовж тижня в культурно-мистецькому центрі «Супутник» та у Левандівському парку проводитимуть майстер-класи для дітей та дорослих, а також показуватимуть фільми легендарного режисера.