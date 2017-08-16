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У вишиванках на велосипеді – у День Незалежності відбудеться велопробіг

16.08.2017 | Анонси

24 серпня, у день святкування 26 річниці Незалежності України, Львівська обласна державна адміністрація запрошує велосипедистів взяти участь у патріотичному велопробігу.

 Інформує  Lviv.tv.

Для участі Вам потрібно:

– прийти 24 серпня о 11.30 до пам’ятника Степану Бандері;

– не забути взяти свого двоколісного друга;

– одягнути вишиванку;

– пам’ятаємо про безпеку, тому приходимо із шоломами;

– обов’язкова умова – це хороший настрій.

Маршрут велопробігу проходить через центральні вулиці міста.

Фініш – у центрі біля пам’ятника Тарасу Шевченку, де відбудеться святкування Дня Незалежності України.

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