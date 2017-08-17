Львів’ян запрошують на концерт до дня народження Кузьми
17.08.2017 | Новини
Сьогодні, 17 серпня, у Парку культури ім. Б. Хмельницького відбудеться концерт, приурочений до дня народження фронтмена гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка.
Інформує Tvoemisto.tv.
«У день його народження жителі та гості міста зберуться знову, аби згадати особливу людину, таку близьку і рідну для всіх українців, яка за своє коротке життя встигла зробити безмежну кількість добрих справ як для країни в цілому, так і для сотень простих українців», – йдеться у повідомленні.
Концерт відбудеться на літній сцені парку з 19:00 до 22:30. Вхід вільний.
Нагадаємо, що Кузьма Скрябін загинув у автокатастрофі на Дніпропетровщині 2 лютого 2015 року. Його книгу «Я, побєда і Берлін» збираються екранізувати.