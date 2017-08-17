На кордоні з Польщею – черги на 1090 авто
17.08.2017 | Новини
На західному кордоні України зафіксували черги на шести пунктах пропуску.
Про це йдеться на сайті Варіанти.
Станом на 08:00 год. ранку 17 серпня на західному кордоні України накопичення транспортних засобів зафіксували перед пунктами пропуску Угринів – 70 авто, Рава-Руська – 230 авто, Грушів – 180 авто, Краковець – 400 авто, Шегині – 160 авто, Смільниця – 50 авто. На інших пунктах пропуску, зокрема Порубному, Дяково та Косино черг немає. Нагадаємо, Державна прикордонна служба запустила інтерактивну карту завантаженості основних пропускних пунктів на кордонах України.
Також у грудні 2016 року на пункті пропуску Краковець – Корчова як експримент створили додаткову смугу руху для українців, що мають авто з українською реєстрацією, а також для громадян ЄС.