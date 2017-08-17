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Вперше на Львівщині відбудеться свято художньої гімнастики – «RG Fest –Lviv 2017»

17.08.2017 | Новини

9 вересня, у львівському палаці спорту «Динамо», відбудеться свято художньої гімнастики  «RG Fest –Lviv 2017».  Такий захід є першим на теренах України.

Інформує ТРК Львів.

Як зазначили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА родзинкою спортивного свята стане майстер-клас від абсолютної чемпіонки світу з художньої гімнастики, дворазової бронзової призерки Ігор Олімпіад Ганни Безсонової.

Окрім глядацької насолоди гості свята матимуть можливість поставити запитання відомій гімнастці, а також сфотографуватись із чемпіонкою.

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