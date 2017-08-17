Вперше на Львівщині відбудеться свято художньої гімнастики – «RG Fest –Lviv 2017»
17.08.2017 | Новини
9 вересня, у львівському палаці спорту «Динамо», відбудеться свято художньої гімнастики «RG Fest –Lviv 2017». Такий захід є першим на теренах України.
Інформує ТРК Львів.
Як зазначили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА родзинкою спортивного свята стане майстер-клас від абсолютної чемпіонки світу з художньої гімнастики, дворазової бронзової призерки Ігор Олімпіад Ганни Безсонової.
Окрім глядацької насолоди гості свята матимуть можливість поставити запитання відомій гімнастці, а також сфотографуватись із чемпіонкою.