Сьогодні стартує міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt
18 серпня стартує одна із найочікуваніших подій цього літа – фестиваль класичної музики LvivMozArt.
Інформує Zaxid.net.
Натхненний Францем Ксавером Моцартом, він пройде у Львові з 18 по 25 серпня. Організатори говорять, що намагалися максимально розширити жанровий діапазон фестивалю. Будуть і камерна музика, і симфонічні програми, елементи балету, відеоінсталяції, фрагменти сучасної опери, які поєднуються з оперою на ту ж тему, але написаною 200 років тому. Фестивальними локаціями стануть філармонія, Львівська опера, Трамвайне депо, Гарнізонний храм, Доміканський собор, собор Святого Юра тощо.
Усі фестивальні події ретельно добрані організаторами і вартують глядацької уваги. Проте ми все ж обрали з них на власний розсуд десятку, яку не можна пропустити у жодному випадку.
Концерт-відкриття LvivМozАrt
18 серпня, Львівська опера, 19:00
Фестиваль відкриється великим концертом, де в одній програмі поєднаються твори двох Моцартів: батька та сина.
Зокрема прозвучить кантата «Перший весняний день» Франца Ксавера Моцарта для солістів, хору і оркестру. Кантата була складена в 1827 році і написана з нагоди відвідин Львова австрійською імператрицею Кароліною Шарлоттою Августою Баварською. Раніше вважалося, що вціліла лише версія для виконання на фортепіано, проте організаторам фестивалю вдалося розшукати оригінальну партитуру в архівах Моцартеум. Таким чином, концерт стане першим публічним виконанням твору.
У концерті візьмуть участь оркестр «INSO-Львів», піаніст Антоній Баришевський, Юлія Марія Дан, сопрано (Румунія-Німеччина), Зоряна Кушплер, мецо-сопрано (Україна-Австрія), Михайло Малафій, тенор (Україна), Ігор Царьков, бас (Україна-Німеччина), Львівська державна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» (Україна). Диригент: Оксана Линів.
У скельцях бароко
19 серпня, Домініканський собор, 20:00
Вокальна школа кастратів – назавжди втрачена традиція епохи бароко. Сучасні контртенори, володарі рідкісної вокальної техніки, у супроводі інструментального ансамблю прагнуть відтворити звучання далеких часів, а твори 17 століття та композиції в необароковому стилі створять неповторну мозаїку емоцій.
Поряд зі співаками прозвучить рідкісний інструмент – скляна гармоніка, винайдений у XVII столітті. У XX столітті інструмент цей став музейною рідкістю, але на концерті у Львові він зазвучить живо та сучасно.
У програмі: найвідоміші композиції Г. Перселла, Й.С. Баха, Г.Ф. Генделя, А. Вівальді, В.А. Моцарта, створені для рідкісних високих чоловічих голосів. Прозвучать твори сучасних львівських композиторів Богдана Сегіна, Богдани Фроляк та Золтана Алмаші.
Саме на цьому концерті відбудеться світова прем’єра спеціально написаного твору «Ave Maria» Богдани Фроляк для трьох контртенорів, струнних та двох скляних гармонік.
Солісти: Костянтин Деррі, контртенор (Україна–Швейцарія), Віктор Андрійченко, контртенор (Україна–Німеччина), Станіслав Цема, контртенор (Україна), Саша Рекерт, скляна гармоніка/верофон (Німеччина), Ансамбль Sinfonia di Vetro (Німеччина), Оркестр барокової капели ЛНМА ім. М.В. Лисенка (Україна), Себастьян Рекерт, скляна гармоніка/верофон (Німеччина). Керівник: Анна Іванюшенко (Україна). Диригенти: Оксана Линів (Україна-Німеччина), Маргарита Гринивецька-Холматова (Україна).
Гала-Концерт Lvivmozart
20 серпня, Львівська опера, 18:00
Увертюри, арії й ансамблі з оперних шедеврів В.А. Моцарта та маловідомі твори Ф.К. Моцарта об’єднані в одній програмі.
У концерті візьмуть участь солісти світової оперної сцени, а саме Софія Броммер, сопрано (Німеччина-Австрія), Едгарас Монтвідас, тенор (Литва), Андрій Бондаренко, баритон (Україна-Швейцарія), Зоряна Кушплер, мецо-сопрано (Україна – Австрія), Софія Соловій, сопрано (Україна-Італія), Юлія Марія Дан, сопрано (Румунія-Німеччина), Олександр Цимбалюк, бас (Україна -Німеччина), Віктор Шевченко, бас (Україна). Також прозвучить оркестр «INSO-Львів» під батутою Оксани Линів. Режисер: Василь Вовкун, директор львівської Опери.
Вольфі та Наннерль
21 серпня, Львівська філармонія, 19.00
Маленькі Моцарти – Вольфі та його сестра Наннерль – з самого малку вражали своєю майстерністю. На цьому концерті можна буде послухати сучасних вундеркіндів.
Їх знайшли у різних країнах – це 12-річні вже досить відомі українські піаністи Христина Михайличенко і Богдан Терлецький, а також їх 16-17 літні закордонні колеги: австрійська скрипалька Стелла Мюллер, італійський флейтист Ріккардо Челлаккі і швейцарська арфистка Тяша Гафнер. Супроводжувати солістів буде камерний оркестр «Віртуози Львова» під керуванням Сергія Бурка. У програмі – інструментальні концерти Вольфганга Амадея і його ранні симфонії.
Син – великому батькові
21 серпня, Собор Святого Юра, 21:00
Концерт знову об’єднає двох Моцартів – батька та сина. Франц Ксавер майже не знав свого батька, коли той помер йому було 4 місяці. Проте усе життя не лише жив у його тіні, але і свято шанував його пам‘ять. Зокрема, у соборі Святого Юра хорове товариство Св. Цецилії, засноване Франком Ксавером, виконало «Реквієму» Вольфганга Амадея Моцарта. А в 1842 році син написав кантату на честь відкриття пам’ятника своєму батькові у Зальцбурзі. Тепер ці два твори об’єднають в одному концерті разом із листами та і посвятами.
У концерті візьмуть участь «INSO-Львів» та камерний хор і хор «Gloria». Диригент – Оксана Линів. Солісти: Софія Соловій, сопрано (Україна-Італія), Зоряна Кушплер, мецо-сопрано (Україна-Австрія), Михайло Малафій, тенор (Україна), Ігор Царьков, бас (Україна-Німеччина)
Голос та симфонія скла
22 серпня, Домініканський собор, 19:00
У концерті прозвучать вокальні твори В. А. Моцарта, Ф. К. Моцарта, Й. С. Баха та інших композиторів, а також інструментальна музика для скла, написана протягом трьох століть.
Унікальні скляні інструменти наповнять церкву небесним звучанням духовних пісень та нових спеціально створених композицій.
Саша Рекерт – єдиний сучасний розробник різноманітних скляних інструментів, як-от історична скляна гармоніка (побудована в такий же спосіб, як у часи Моцарта), музичні келихи, евфон, пирофон та його власний винахід – верофон, створений зі скляних труб.
Солісти: Ансамбль Sinfonia di Vetro (Німеччина), Саша Рекерт (Німеччина).
За межі міфу. Амазонки
22 серпня, Трамвайне депо, 20:00
Основний твір програми – уривки з опери Гауке Берхайде «Споглядання муру», у якій переплелися історії про відчайдушних амазонок, визвольна боротьба, маніпуляція історичними фактами, події в сучасному Криму, кохання та міфи.
Твір німецького композитора й американської лібретистки Емі Стеббінс було замовлено Баварською державною оперою для Мюнхенського оперного фестивалю 2016 року.
«Споглядання муру» поєднається із фрагментами з музики В.А. Моцарта, написаної до вистави «Тамос – Цар Єгипту» та вокальними номерами з раритетного, недавно віднайденого твору його львівського сучасника Юзефа Ельснера «Амазонки».
Український художник Роман Михайлов переосмислить простір старого депо, створивши масштабний проект-інсталяцію.
Солісти: Тетяна Чайка, Наталія Рибка-Пархоменко, Зоя Рожок, Вадим Чернігівський, Ігор Радванський, Андрій Стецький. LvivMozArt оркестр (Україна), LvivMozArt хор (Україна). Диригенти: Оксана Линів, Сергій Хоровець. Режисер: Андрій Водичев. Хореографія: Марія Бакало. Костюми солістів: Оксана Караванська. Сценографія: Володимир Стецькович.
Ніч лише починається
23 серпня, Копальня кави, 20:00
На фестивалі LvivMozArt – українська прем’єра проекту Мар’яни Садовської, після успішної його презентації у Нью-Йорку, Зальцбурзі та Мюнхені.
Мар’яна Садовська поєднує традиційну обрядову й експериментальну музику, поезію та storytelling, акомпануючи собі на індійській гармоніці, фортепіано та IPad. Проект створено у відповідь на події 2014 року в Україні. Мар’яна Садовська трансформувала власні спостереження, біль і надію, посилаючись до поезії Сергія Жадана, Любові Якимчук. Також вона використала пісні, записані під час експедиції 2016 року в Приазов’ї, на Українському Донбасі.
Втеча
24 серпня, Трамвайне депо, 20:00
В основі перформансу – колаж із поєднання класичних творів Моцарта та сучасної симфонічної музики з використанням електроніки, джазу, світлової інсталяції та танцювального дійства. Це – втілення метафоричного образу Франца Ксавера Моцарта як митця, який невпинно шукає.
У програмі: В.А. Моцарт, Л. Сидоренко, Є. Оркін (світова прем’єра), О. Козаренко, Ф.К. Моцарт. Солісти: Тетяна Міюс, сопрано (Україна–Австрія), Віктор Андрійченко, контртенор, скрипка (Україна–Німеччина), Євген Оркін, кларнет, саксофон, електрокларнет (Україна–Німеччина), Андрій Драган, фортепіано (Україна-Швейцарія), оркестр «INSO-Львів» (Україна). Диригент: Віталій Алексейонак (Білорусь–Німеччина).
Концерт-закриття LvivМozАrt
25 серпня, Львівська опера, 19:00
Перший спільний проект LvivМozАrt та Бетховенського фестивалю у Бонні, Німеччина (Beethovenfest Bonn) – концерт за участі новоствореного Молодіжного симфонічного оркестру України та Федеративного молодіжного оркестру Німеччини. На закритті фестивалю LvivMozArt відбудеться перший спільний виступ оркестрів, який стане початком гастрольного турне (Львів – Київ – Бонн – Берлін).
У програмі – твори Франца Ксавера Моцарта, Бориса Лятошинського, Людвіга ван Бетховена, Миколи Лисенка. Солісти – піаністка Катерина Титова, скрипаль Тобіас Фелдман і віолончеліст Костянтин Манаєв. У концерті також візьме участь Львівська державна академічна чоловіча хорова капела «Дударик». Диригент: Оксана Линів.