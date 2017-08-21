Львів’янка здобула бронзову нагороду Всесвітніх студентських Ігор-2017
Представниця Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського шпажистка Ксенія Пантелєєва виборола в турнірі фехтувальників «бронзову» медаль Всесвітньої Універсіади.
Інформує Дивись.info.
Ксенії не вистачило однієї секунди, щоб перемогти у півфіналі польку Камілу Пітку (13:14).
Зазначимо, що в 1/16 фінала 23-річна Ксенія Пантелєєва вибила зі змагань свою подругу по збірній України Анфісу Почкалову, перемігши з рахунком 15:11.
Довідка:
У китайському Тайбеї триває 29-а Всесвітня літня Універсіада, яка зібрала понад 12 тисяч студентів-спортсменів зі 160 країн світу.
Україну на цих престижних стартах представляє 179 студентів-спортсменів з 55 вищих навчальних закладів країни, які змагаються у 14 видах спорту. А саме: баскетболі (чол.), важкій атлетиці, волейболі (жін., чол.), спортивній гімнастиці, художній гімнастиці, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, стрибках у воду, стрільбі з лука, тхеквондо, фехтуванні, футболі та ушу.