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У Львові відкрилась виставка творів за давньою українською ткацькою технікою

30.08.2017 | Новини

 29 серпня, в галереї «Зелена канапа» відкрилась виставка української художниці Катерини Ганейчук «Євхристія».

Інформує Дивись.info.

Художниця створює вибійки на домотканому полотні за допомогою техніки, яку використовували у давні часи. На вибійці Катерина відтворює прадавні символи із сакральним змістом та українськім духом. 

«Вибійкою я займаюся не так давно, але вибійку і трафарети (те, чим я займаюся останнім часом) я дуже полюбила після Майдану, коли треба було зробити багато-багато повторів одноманітних і я зрозуміла, що звичайним способом я буду це робити дуже довго, – розповіла авторка виставки Катерина Ганейчук. – Взагалі, сувої, хочу вам нагадати, ми можемо бачити на іконах, їх використовували як образ інформативного носія ще до того, як почали зображувати книжки».

Виставку можна оглянути до 17 вересня 2017 року.

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