У Львові відкрилась виставка творів за давньою українською ткацькою технікою
29 серпня, в галереї «Зелена канапа» відкрилась виставка української художниці Катерини Ганейчук «Євхристія».
Інформує Дивись.info.
Художниця створює вибійки на домотканому полотні за допомогою техніки, яку використовували у давні часи. На вибійці Катерина відтворює прадавні символи із сакральним змістом та українськім духом.
«Вибійкою я займаюся не так давно, але вибійку і трафарети (те, чим я займаюся останнім часом) я дуже полюбила після Майдану, коли треба було зробити багато-багато повторів одноманітних і я зрозуміла, що звичайним способом я буду це робити дуже довго, – розповіла авторка виставки Катерина Ганейчук. – Взагалі, сувої, хочу вам нагадати, ми можемо бачити на іконах, їх використовували як образ інформативного носія ще до того, як почали зображувати книжки».
Виставку можна оглянути до 17 вересня 2017 року.