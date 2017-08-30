Проїзд в електротранспорті Львова з 1 вересня подорожчає на 50%
З 1 вересня у Львові зміниться вартість проїзду у міському електротранспорті – квиток подорожчає на 50%. Рішення про підвищення тарифу сьогодні прийняв виконавчий комітет.
Інформує Zik.
Відтак, квиток на проїзд у трамваях і тролейбусах коштуватиме 3 гривні, пільговий – 1,5 грн. Завдяки підвищенню тарифу, кажуть у міській раді, до кінця року «ЛКП «Львівелектротранс» заробить додатково 8 млн грн, втім підприємство і надалі працюватиме у збиток.
«Економічно обґрунтована ціна в електротранспорті Львова на сьогодні становить 3,70 грн, при цій ціні підприємство було б беззбитковим. Прийнятий тариф у 3 грн. тому, що ми розуміємо фінансовий стан і платоспроможність населення. Збитки підприємства у 2015 році були 51 млн, у 2016 – 61 млн, прогнозований у 2017 – 78 млн», – зазначив заступник міського голови з питань ЖКГ Сергій Бабак.
Він додав, що тариф у Львові не змінювали з 2014 року, відтоді зарплати українців зросли удвічі, суттєво подорожчала і електроенергія.
Підвищення тарифів у електротранспорті міста може спричинити подорожчання проїзд і в автобусах та маршрутках. Приватні перевізники уже передали до міської ради свої обґрунтування підвищення ціни на проїзд. За словами Бабака, їх зараз розглядають.
Водночас чиновник акцентує на іншому – в Україні мають право безкоштовного проїзду у транспорті 24 категорії пільговиків. «Де я був у відрядженні в інших країнах, вони не вірять – ніде такого немає. Це навіть не пострадянський підхід. Якщо в людини є якісь заслуги перед державою, у всьому світі передбачена адресна допомога. Такого як в нас немає ніде. Якщо ми цього не змінимо, ніколи не вийдемо з транспортної кризи», – зазначив чиновник.
Щодо вартості місячних проїзних карток у електротранспорті, то це питання наразі не вирішили, відтак у вересні купити картку можна буде за старою ціною – 100 грн.