На Львівщині відкриють 6 нових шкіл
Уперше за роки незалежності на Львівщині шкільний дзвінок продзвенить одразу у шести нових закладах середньої освіти – у с. Сторона Дрогобицького району, с. Гамаліївка, с. Наварія та с. Сокільники Пустомитівського району та с. Нижня Яблунька Турківського району. Також запрацює одна приватна школа у Львові.
Про це йдеться на сайті Zik.
Дня, коли на порозі школи урочисто переріжуть стрічку, мешканці села Сторона, що в Дрогобицькому районі, чекали давно. Ірина Мищак, колишня учениця, а нині директор школи, поділилася враженнями: «До сьогодні діти вчилися у дуже старих приміщеннях, яким було понад сто років. Умови були жахливі, особливо складні взимку».
У двоповерховій школі навчатимуться майже дві сотні учнів з першого по дев’ятий клас. Тут облаштували новий спортзал, їдальню та систему опалення із застосуванням енергоощадних технологій.
«В стінах такої красивої школи у нас буде ще більше стимулу навчатись», – коментує школярка Оленка.
Будівництво цієї школи розпочали ще у 2005 році, однак згодом призупинили роботи через брак коштів. Оскільки проект входив до стратегічного напрямку розвитку Львівської області, на його завершення виділили понад 5 мільйонів гривень. Загалом школа обійшлась у 12 мільйонів.
«Школа є справжнім довгобудом, оскільки понад 10 років ми її збирали по камінцях», – каже заступник голови Львівської обласної адміністрації Ірина Гримак.
Загалом вперше в області за шкільні парти сядуть понад 26 тисяч дітей. Половина з них гризтиме граніт науки у сільських закладах, де планують покращити умови навчання. А от дев’ять мало укомплектованих шкіл таки закрили.