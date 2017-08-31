У Львові проведуть “Знесіння Фест”
Львів’ян запрошують відкрити для себе мікрорайон Знесіння, пізнати його історію і просто насолодитись часом з сім’єю та сусідами.
Про це повідомляє прес-центр ЛМР.
Гарно провести час можна буде 10 вересня на території FESTrepublic в рамках “Знесіння Фесту”. Дійство там почнеться саме з освітньо-історичної частини, з лекції від проекту “Локальна Історія”, в якій розкажуть як виникло Знесіння та чому воно таке цінне для Львова. Далі програма фестивалю передбачає низку подій, серед яких кожному щось приглянеться до душі. Для найменших відвідувачів буде багато майстер-класів (з виготовлення орігамі, розмальовування пряників), наукове шоу та аніматори, які бавитимуть малечу. В рамках заходу “Знесіння Фест” на території Fest Republic для відвідувачів діятиме музична сцена, на якій виступатимуть справжній батяр Віктора Морозова, Соломія Чубай, гурти Anima, «Три кроки в ніч» і The Glass. Не без відомих гостей залишиться літературна сцена. Також організатори пропонують львів’янам завітати у освітньо-історичну та кіно зони (ближче до вечора усіх відвідувачів запрошують переглянути якісне кіно від Wiz-Art). На фесті не поскупились на конкурси: проведуть фотоконкурс “Знесіння – легені Львова”, конкурс на вправність наших господинь – конкурс домашньої випічки та інші. Також буде діяти ярмарок, ну а якщо ж вам закортить прогулятись парком Знесіння, організатори пропонують зробити це під час екскурсій, які проводитимуться в рамках події. Більше новин про “Знесіння Фест” на сторінці у Facebook.