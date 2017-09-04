У Львові проведуть Суперкубок України-2017 з гандболу
Ця гра за Суперкубок відкриє новий сезон в українському жіночому гандболі.
Про це повідомляє Львівські.
Матч за гандбольний Суперкубок відбудеться 5 вересня у львівському палаці спорту “Галичина” (адреса вулиця Керчинська,8). Початок матчу 18.00. Вхід вільний.
Боротимуться за перемогу жіноча гандбольна команда “Галичанка”, вони є володарем національного Кубка. Та херсонська команда “Дніпрянка”, що є срібним призером Кубка України.
Організтаори запрошують львів’ян та гостей міста підтримати наших спортсменок у боротьбі за Суперкубок України-2017. Довідка. У 2016 році львівська команда завоювала усі можливі трофеї вітчизняного гандболу – “золото” чемпіонату України в Суперлізі, Кубок України та Суперкубок! Цьогоріч в активі «Галичанки» перемоги на чемпіонаті України та Кубку України.