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ТОП-7 виставок у Львові, які варто відвідати на початку вересня

04.09.2017 | Анонси

Стартувала осінь, а разом із нею і культурно-мистецькі події у місті Лева.

Інформує 032.ua

«Якби не Війна»

Команда волонтерів упродовж року працювала над фотопроектом про сучасних бійців, які захищають Україну та створили тематичну книгу. Виставка складається з тематичних блоків, які висвітлюють теми кохання, жінок на війні, легіонерів, невідомих героїв, бійців у мирний час, Героїв та їх мам, соціальне життя та обличчя 12-тьох Героїв, які відійшли у вічність. Експозиція мандрує українськими містами, Львів став першим на Західній Україні.

Коли? До 10 вересня.

Де? Палац Сапєгів, вул. Коперніка, 40а.

Скільки? Безкоштовно.

Леся Марущак «KRAЇNA: Я – земля»

Канадська фотохудожниця Леся Марущак підготувала творчий вияв поваги до своєї країни, з нагоди 150-річчя Канади. Особливе місце у роботах авторка відводить землі, вінтажу (відновленим та допрацьованим вінтажним фотографіям), канадським преріям та понятті долі. Мисткиня роздумує над людською пам’яттю та ідентичністю, спонукає не забувати етнічне коріння, культуру й традиції, навіть попри глобалізацію й гостре питання еміграції.

Коли? До 14 вересня, з 13 до 19 години, понеділок — вихідний.

Де? Мистецька галерея Гері Боумена, вул. Наливайка, 18.

Скільки? Безкоштовно.

Арсен Береза «Меланхолія. Hüzün»

Турецьке слово «Hüzün», з яким працює Арсен Береза, має схоже значення до нашої «меланхолії». У творах митця, це — меланхолія міста, його окремих місцин та закутків, атмосфера та відчуття мешканців. Завдяки об’єднанню усіх меланхолій міста, автор намагається побачити накладання спільного досвіду на індивідуальний і навпаки.

Коли? До 24 вересня, з 11:00 – 19:00, нд. з 12:00, пн. – вихідний.

Де? Галерея сучасного сакрального мистецтва «IconArt», вул. Вірменська, 26.

Скільки? Безкоштовно.

«Поміж нами»

Львів’яни та гості міста мають нагоду оглянути виставку сучасного мистецтва від спілки митців «Данське Народне Мистецтво». У такому форматі творчість данців представляють вперше. Основна ідея, над якою спонукають задуматись іноземці — позиція індивіда в сучасному світі.

Коли? До 24 вересня, з 11:00 — 18:00; нд.: 12:00 – 17:00, пн. – вихідний.

Де? Львівська національна галерея мистецтв, вул. Стефаника, 3.

Марта Луків-Любицька «Український вимір»

Оптимістична колористика живопису Марти Луків поєднується з авторською декоративною манерою, аби передати різнобарвність та красу Батьківщини. У основі виставки — любов до України, мотиви різних місцевостей (Карпати, Галичина, Слобожанщина). Роботи художниці виставлялись у залах Польщі, Італії, Аргентини, Канади та Франції.

Коли? До 17 вересня, 10:00 — 18:00, пн. – вихідний.

Де? Львівський музей історії релігії, пл. Музейна, 1.

Скільки? Вартість вхідного квитка в музей: для дорослих – 5 грн; для учнів та студентів – 3 грн.

Катерина Ганейчук «Євхристія»

Сучасна художниця з Луцька працює з духовною частиною людської свідомості, що помітно навіть у назві виставки, придуману авторкою – «Євхристія» як Є в Христі я. Роботи Катерини Ганейчук — це вибійка на автентичному домотканому полотні, символічні кольори, відбивка ликів сирою картоплею, а також червона нитка, яка проходить крізь усі роботи. Концептуальне мистецтво Катерини Ганейчук поєднує у собі сакральне, лаконічне й традиційно українське…

Коли? До 17 вересня, 12:00 – 19:00, пн. – вихідний.

Де? Мистецька галерея «Зелена Канапа», вул. Вірменська, 7.

Скільки? Безкоштовно.

Фотопроект «#львів #бруківка #бандери»

Фотохудожники вирішили привернути увагу до теми збереження бруківки на вулиці Бандери, яку збираються реконструювати. Заради цього вони організували тематичну виставку, аби провести діалог та показати свою думку.

Коли? До 15 вересня.

Де? Кав’ярня-галерея «Штука», вул. Котлярська, 8.

Скільки? Безкоштовно.

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