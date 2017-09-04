ТОП-7 виставок у Львові, які варто відвідати на початку вересня

Турецьке слово «Hüzün», з яким працює Арсен Береза, має схоже значення до нашої «меланхолії». У творах митця, це — меланхолія міста, його окремих місцин та закутків, атмосфера та відчуття мешканців. Завдяки об’єднанню усіх меланхолій міста, автор намагається побачити накладання спільного досвіду на індивідуальний і навпаки.
Коли? До 24 вересня, з 11:00 – 19:00, нд. з 12:00, пн. – вихідний.
Де? Галерея сучасного сакрального мистецтва «IconArt», вул. Вірменська, 26.
Скільки? Безкоштовно.
«Поміж нами»
Львів’яни та гості міста мають нагоду оглянути виставку сучасного мистецтва від спілки митців «Данське Народне Мистецтво». У такому форматі творчість данців представляють вперше. Основна ідея, над якою спонукають задуматись іноземці — позиція індивіда в сучасному світі.
Коли? До 24 вересня, з 11:00 — 18:00; нд.: 12:00 – 17:00, пн. – вихідний.
Де? Львівська національна галерея мистецтв, вул. Стефаника, 3.
Марта Луків-Любицька «Український вимір»
Оптимістична колористика живопису Марти Луків поєднується з авторською декоративною манерою, аби передати різнобарвність та красу Батьківщини. У основі виставки — любов до України, мотиви різних місцевостей (Карпати, Галичина, Слобожанщина). Роботи художниці виставлялись у залах Польщі, Італії, Аргентини, Канади та Франції.
Коли? До 17 вересня, 10:00 — 18:00, пн. – вихідний.
Де? Львівський музей історії релігії, пл. Музейна, 1.
Скільки? Вартість вхідного квитка в музей: для дорослих – 5 грн; для учнів та студентів – 3 грн.
Катерина Ганейчук «Євхристія»
Сучасна художниця з Луцька працює з духовною частиною людської свідомості, що помітно навіть у назві виставки, придуману авторкою – «Євхристія» як Є в Христі я. Роботи Катерини Ганейчук — це вибійка на автентичному домотканому полотні, символічні кольори, відбивка ликів сирою картоплею, а також червона нитка, яка проходить крізь усі роботи. Концептуальне мистецтво Катерини Ганейчук поєднує у собі сакральне, лаконічне й традиційно українське…
Коли? До 17 вересня, 12:00 – 19:00, пн. – вихідний.
Де? Мистецька галерея «Зелена Канапа», вул. Вірменська, 7.
Скільки? Безкоштовно.
Фотопроект «#львів #бруківка #бандери»