Львівська шахістка, Анна Музичук, піднялася на друге місце серед шахісток світу
Міжнародна федерація шахів ФІДЕ оприлюднила рейтинг-лист на 1 вересня 2017 року, де випускниця Львівського державного університету фізичної культури Анна Музичук піднялася на друге місце серед шахісток світу.
Про це повідомляє Status Quo – Львів.
Упродовж останнього літнього місяця Аня успішно зіграла 12 партій, що й дозволило їй бути першою після чинної чемпіонки світу й лідера жіночих шахів китаянки Хоу Іфань – 2670. Її молодша сестра Марія, котра також вищу освіту здобула у Львівському державному університеті фізичної культури, – на шостій сходинці вересневого рейтингу.
Загалом, до першої сотні найсильніших шахісток світу входять п’ять представниць України: Анна Музичук (2576) – друге місце, Марія Музичук (2544) – шосте, Анна Ушеніна (2445) – 29, Наталя Жукова (2438) – 34, Інна Гапоненко (2437) – 35.